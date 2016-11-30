Трамп назначил Элейн Чао министром транспорта в своей команде

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Элейн Чао на должность министра транспорта.

Об этом объявили СМИ со ссылкой на переходную администрацию президента.

«Я рад выдвинуть Элейн в качестве главы министерства транспорта», – цитирует Трампа «РИА Новости».

При этом он отметил большой опыт Чао, который будет полезен при реализации крупных проектов.

Чао – мигрант с Тайваня и занимала в администрации Буша-младшего пост министра труда.

Кроме того, она является супругой лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла, в связи с чем, отмечается, что при утверждении ее кандидатуры в американском парламенте, где большинство у республиканцев, проблем не будет.

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