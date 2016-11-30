Житель Северной Каролины признался, что хотел убить тысячу человек

Житель Северной Каролины признался, что под воздействием идей ИГ (запрещена в РФ) хотел убить тысячу человек.

Об этом заявило министерство юстиции США.

Джастин Салливан был задержан в ходе спланированной спецоперации ФБР.

На 20-летнего экстремиста вышли сотрудники спецслужб, когда он подыскивал себе автоматическую винтовку для осуществления своих замыслов, сообщает «РИА Новости».

В планах Салливана был крупномасштабный теракт – массовый расстрел в одном из штатов.

Видео с терактом он должен был отослать своему куратору из ИГ, от которого получал инструкции.

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