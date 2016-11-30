Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Youtube может уйти из России

Сервис не может у себя разграничивать профессиональные и пользовательские контенты

Сервис Youtube может уйти из России, если будет принят закон об ограничении доли иностранных владельцев аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники в Медиакоммуникационном союзе.

«Принятие законопроекта может привести к уходу Youtube с территории России», – цитирует ТАСС один из источников.

Это связано с тем что на хостинг выкладывают свои работы сами пользователи и разграничить профессиональный и пользовательский контент невозможно.

Кроме того, в Youtube вряд ли захотят создавать специальную инфраструктуру под одну страну.

Законопроект, который внесли в Госдуму депутаты Шамсаил Саралиев и Андрей Луговой вводит ограничения для онлайн-кинотеатров, к которым по формальным признакам относится и Youtube.

Читайте также: Госдума может ограничить владение иностранцами онлайн-кинотеатрами

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Youtube может уйти из России

Сервис не может у себя разграничивать профессиональные и пользовательские контенты

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке