Сервис Youtube может уйти из России, если будет принят закон об ограничении доли иностранных владельцев аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники в Медиакоммуникационном союзе.

«Принятие законопроекта может привести к уходу Youtube с территории России», – цитирует ТАСС один из источников.

Это связано с тем что на хостинг выкладывают свои работы сами пользователи и разграничить профессиональный и пользовательский контент невозможно.

Кроме того, в Youtube вряд ли захотят создавать специальную инфраструктуру под одну страну.

Законопроект, который внесли в Госдуму депутаты Шамсаил Саралиев и Андрей Луговой вводит ограничения для онлайн-кинотеатров, к которым по формальным признакам относится и Youtube.

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