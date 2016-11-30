Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Минтранс получит 5 млрд рублей на закупку российских самолетов

После приобретения Sukhoj Superjet 100 и Л-410 будут переданы по договорам лизинга и аренды

Правительство РФ распорядилось выделит министерству транспорта (Минтранс) 5 млрд рублей бюджетных ассигнований на оплату дополнительных акций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для приобретения самолетов Sukhoj Superjet 100 и Л-410. 

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

На SukhoI Superjet 100 должно быть потрачено 4 млрд рублей, на L-410 — 1 млрд для их последующей передачи по договорам лизинга и аренды.

В распоряжении отмечается, что денежные средства направлены на обеспечение российских авиакомпаний современными воздушными судами отечественного производства, сохранение рабочих мест и загрузку производственных мощностей предприятий авиастроения, развитие рынка малой авиации и повышение транспортной доступности в субъектах РФ.

Ранее правительство распорядилось докапитализировать ГТЛК на 30 млрд рублей для продвижения SSJ-100.

Стоит отметить, что в октябре 2015 года компании было направлено также 30 млрд рублей. На тот момент между ГТЛК и «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) был заключен контракт на 32 самолета SSJ-100 с опционом на покупку еще 28 авиалайнеров.

Напомним, Sukhoi Superjet 100 — российский гражданский лайнер нового поколения, который способен перевезти до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тыс. км. Первый тестовый рейс SSJ-100 состоялся в мае 2008 года, коммерческая эксплуатация отечественного авиалайнера началась в 2011 году. Самолет собирается в Комсомольске-на-Амуре, его базовая стоимость составляет примерно $36 млн. 

Читайте также:

«Суперджеты» сдадут в аренду за рубли

Министры пересядут на Sukhoi Superjet

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Минтранс получит 5 млрд рублей на закупку российских самолетов

После приобретения Sukhoj Superjet 100 и Л-410 будут переданы по договорам лизинга и аренды

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Вся инфографика

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке