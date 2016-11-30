Минтранс получит 5 млрд рублей на закупку российских самолетов

Правительство РФ распорядилось выделит министерству транспорта (Минтранс) 5 млрд рублей бюджетных ассигнований на оплату дополнительных акций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для приобретения самолетов Sukhoj Superjet 100 и Л-410.



Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.



На SukhoI Superjet 100 должно быть потрачено 4 млрд рублей, на L-410 — 1 млрд для их последующей передачи по договорам лизинга и аренды.



В распоряжении отмечается, что денежные средства направлены на обеспечение российских авиакомпаний современными воздушными судами отечественного производства, сохранение рабочих мест и загрузку производственных мощностей предприятий авиастроения, развитие рынка малой авиации и повышение транспортной доступности в субъектах РФ.

Ранее правительство распорядилось докапитализировать ГТЛК на 30 млрд рублей для продвижения SSJ-100.



Стоит отметить, что в октябре 2015 года компании было направлено также 30 млрд рублей. На тот момент между ГТЛК и «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) был заключен контракт на 32 самолета SSJ-100 с опционом на покупку еще 28 авиалайнеров.



Напомним, Sukhoi Superjet 100 — российский гражданский лайнер нового поколения, который способен перевезти до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тыс. км. Первый тестовый рейс SSJ-100 состоялся в мае 2008 года, коммерческая эксплуатация отечественного авиалайнера началась в 2011 году. Самолет собирается в Комсомольске-на-Амуре, его базовая стоимость составляет примерно $36 млн.

