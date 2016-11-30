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Яценюк назвал Порошенко своим врагом

Бывший премьер Украины сравнил главу государства с танком

Фото: TASS/Zuma

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк провел параллель между президентом страны Петром Порошенко и танком.

«Послушайте, он умный парень. Иногда… он ведет себя как танк — просто движется вперед. Но всегда нужно иметь в виду, что где-то существует противотанковая ракета», — сказал экс-премьер в интервью Wall Street Journal.

Яценюк также заявил, что они с Петром Порошенко — враги.

Издание отмечает, что взгляды избранного президента США Дональда Трампа о том, что связи с Москвой необходимо восстановить, вызвали в Киеве опасения касательно поддержки, на которую может рассчитывать Украина.

«Мое послание мировым лидерам таково. Посмотрите, мы по-прежнему выполняем свою работу. Украина нуждается в том, чтобы быть в вашем поле зрения. Мы понимаем, что у вас также есть ряд проблем… Но, пожалуйста, не бросайте нас», — попросил Яценюк.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Яценюк назвал Порошенко своим врагом

Яценюк назвал Порошенко своим врагомБывший премьер Украины сравнил главу государства с танком

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