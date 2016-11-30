Адвокат сообщила об извинениях полиции перед Маруани и Труновым

Правоохранители принесли извинения юристу Игорю Трунову и лидеру группы Space Дидье Маруани, которые были задержаны накануне по заявлению российского эстрадного певца Филиппа Киркорова.



Представляющая интересы французского музыканта адвокат Людмила Айвар заявила, что они были отпущены из ОВД «Басманное» и в пять часов утра вернулись домой.



«Полицейские принесли им извинения», — цитирует слова защитника агентство «Интерфакс».



Она также рассказала, что правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по заявлению Киркорова о вымогательстве. Однако, по ее словам, Трунову пока не вернули документы и телефон.



Напомним, Маруани и его юрист Трунов были задержаны в Москве накануне. Как утверждает адвокат Киркорова Александр Добровинский, Маруани и Трунов вымогали €1 млн у Киркорова за песню «Жестокая любовь», которая, по версии французского музыканта, является плагиатом его композиции Symphonic Space Dream.



В свою очередь, представляющая интересы французского музыканта адвокат Людмила Айвар заявила, что Маруани не вымогал деньги у Киркорова, они должны были прийти к мировому соглашению по поводу нарушения авторских прав.



Позже выяснилось, что дело о вымогательстве у российской эстрадной звезды началось с того, что французскому музыканту позвонили пранкеры и предложили «закрыть тему» о плагиате за денежную компенсацию.



Space — французская группа, исполняющая музыку в жанре «космической» электроники и диско. Коллектив был основан в 1977 году Дидье Маруани, Роланом Романелли и Янником Топом. После нескольких удачных альбомов Маруани принял решение уйти из группы и заняться сольным творчество. Позже она распалась.

До 1990 года его группа выступала под названием Didier Marouani & Space, пока Маруани не получил по суду права на название spAce, таким образом воссоздав музыкальный коллектив.

