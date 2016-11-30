Охлобыстин получил паспорт гражданина ДНР

Актер Иван Охлобыстин стал гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики. Новый паспорт вручил Охлобыстину лично глава ДНР Александр Захарченко.

После получения документа Охлобыстин заявил, что продолжает оставаться россиянином и разницы между гражданином России и гражданином ДНР не видит.

Церемония вручения паспорта прошла во время брифинга Захарченко, передает «Лента.ру».

Напомним, накануне Иван Охлобыстин изъявил желание стать гражданином ДНР и попросил главу самопровозглашенной республики предоставить ему такую возможность.

В 2014 году власти Украины объявили Охлобыстина персоной нон-грата и запретили все фильмы с его участием. Поводом послужило посещение артистом Донецка и его поддержка самопровозглашенных республик Донбасса.