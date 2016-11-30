ЦРУ советует Трампу осторожнее воспринимать обещания России

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан порекомендовал новой администрации избранного президента Дональда Трампа относиться к обещаниям России на переговорах по Сирии.

«Я думаю, что президенту Трампу и новой администрации необходимо с осторожностью относиться к обещаниям России. У меня нет уверенности в том, что Россия смягчит (свою позицию), пока не получит возможность достичь как можно больших тактических успехов на поле боя», — заявил Бреннан в интервью BBC.

Он также добавил, что РФ была «неискренней» во время консультаций по Сирии и стремилась к срыву переговорного процесса.

Ранее Дональд Трамп заявил, что после инаугурации сосредоточится в Сирии на борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство» (запрещенной в РФ), а не на попытках свергнуть президента САР Башара Асада. Свой план действий Трамп не представил, но подчеркнул, что политике, проводимой Обамой и заключающейся в поддержке умеренной оппозиции, следовать не будет.

Ранее о свержении президента Сирии говорил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Именно это он назвал основной целью операции «Щит Евфрата», проводимой Анкарой в САР. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит это заявление на переговорах со своим турецким коллегой в ходе двусторонней встречи.