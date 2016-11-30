Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

ЦРУ советует Трампу осторожнее воспринимать обещания России

Глава разведки считает, что на консультациях по Сирии РФ была неискренна и стремилась к срыву переговоров

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан порекомендовал новой администрации избранного президента Дональда Трампа относиться к обещаниям России на переговорах по Сирии.

«Я думаю, что президенту Трампу и новой администрации необходимо с осторожностью относиться к обещаниям России. У меня нет уверенности в том, что Россия смягчит (свою позицию), пока не получит возможность достичь как можно больших тактических успехов на поле боя», — заявил Бреннан в интервью BBC.

Он также добавил, что РФ была «неискренней» во время консультаций по Сирии и стремилась к срыву переговорного процесса.

Ранее Дональд Трамп заявил, что после инаугурации сосредоточится в Сирии на борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство» (запрещенной в РФ), а не на попытках свергнуть президента САР Башара Асада. Свой план действий Трамп не представил, но подчеркнул, что политике, проводимой Обамой и заключающейся в поддержке умеренной оппозиции, следовать не будет.

Ранее о свержении президента Сирии говорил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Именно это он назвал основной целью операции «Щит Евфрата», проводимой Анкарой в САР. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит это заявление на переговорах со своим турецким коллегой в ходе двусторонней встречи.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

ЦРУ советует Трампу осторожнее воспринимать обещания России

Глава разведки считает, что на консультациях по Сирии РФ была неискренна и стремилась к срыву переговоров

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке