Минобрнауки будет принудительно повышать грамотность

Министерство образования и науки РФ будет повышать грамотность быстро и твердо, в том числе и принуждая к этому. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева в ходе встречи с участниками форума «100-балльники — Российские интеллектуальные ресурсы».

«Этот вопрос нужно решать очень быстро и отчасти твердо. Минобрнауки ведется очень большая работа, причем думаю, что работа даже через принуждение к тому, чтобы начать его изучать», — сказала Васильева, передает ТАСС.

Министр подчеркнула, что русский язык — как и любой другой — требует усидчивости. «Нельзя встать и заговорить красиво, начать писать грамотно, не прикладывая усилий. Так не бывает. Нужно учиться, нужны сопутствующие дисциплины в вузах», — заявила Васильева, добавив, что русский язык очень красивый, но сложный.

«Придется делать очень важную вещь — его учить», — резюмировала глава министерства.

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