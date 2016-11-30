В Крыму войска ПВО перевели на усиленный режим из-за планов Украины

Войска противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму переведены на усиленный режим службы из-за планов Украины провести ракетные стрельбы в акватории Черного моря.



Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники внутри силовых структур региона.



«Силы ПВО России в Крыму переведены на усиленный режим работы», — заявил источник, отметив, что это касается не только наземных средств ПВО, но и корабельных.



Он подчеркнул, что корабли Черноморского флота РФ являются самодостаточными боевыми единицами для отражения подобных угроз.



По словам источника, в российском военном ведомстве расценивают действия украинской стороны как своеобразный пиар-ход, но тем не менее военными это в любом случае воспринимается как реальная и потенциальная угроза, передает агентство.

