В Крыму войска ПВО перевели на усиленный режим из-за планов Украины

Киев нарушил все международные соглашения и в одностороннем порядке заявил о намерении 1 и 2 декабря провести ракетные стрельбы в районе Симферополя
Войска противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму переведены на усиленный режим службы из-за планов Украины провести ракетные стрельбы в акватории Черного моря.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники внутри силовых структур региона.
«Силы ПВО России в Крыму переведены на усиленный режим работы», — заявил источник, отметив, что это касается не только наземных средств ПВО, но и корабельных.
Он подчеркнул, что корабли Черноморского флота РФ являются самодостаточными боевыми единицами для отражения подобных угроз.
По словам источника, в российском военном ведомстве расценивают действия украинской стороны как своеобразный пиар-ход, но тем не менее военными это в любом случае воспринимается как реальная и потенциальная угроза, передает агентство.
Ранее в Росавиации сообщили, что Киев в одностороннем порядке принял решение о проведении 1 и 2 декабря ракетные стрельбы в районе Симферополя. В ведомстве считают, что это нарушает все международные соглашения.
В свою очередь, украинские власти утверждают, что стрельбы будут проведены в пределах территории Украины в Черном море и это нормам международного права не противоречит.
Напомним, Минобороны РФ вручило 25 ноября Украине ноту протеста, в которой потребовало отменить стрельбы. Военно-дипломатическую ноту протеста передали украинскому атташе, вызванному в военное ведомство России.