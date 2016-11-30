В Кремле впервые слышат о предполагаемом ударе России по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию украинских СМИ о письме Министерства обороны РФ, якобы направленном украинскому военному атташе, в котором содержится предупреждение о действиях России в случае украинских ракетных стрельб вблизи Крыма, заявив, что впервые слышит об этом.

«Не могу ответить на ваш вопрос, я, честно говоря, первый раз об этом слышу, мне надо уточнить»,— цитирует Пескова «Ридус».



В документе, который упоминают украинских СМИ, якобы говорится о том, что, в случае если Киев начнет пуски ракет в воздушном пространстве в районе Крыма, Россия будет уничтожать пусковые установки и ракеты Украины.



Однако Россия действительно не хотела бы допускать каких-либо действий Украины, которые могли бы создать опасные условия для международного сообщения в российском воздушном пространстве, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Напомним, официальный представитель украинского министерства обороны Андрей Лысенко заявил, что Украина не собирается отказываться от планов провести ракетные стрельбы в Черном море в районе Крыма, запланированные на 1 и 2 декабря.



В связи с предполагаемой угрозой безопасности наземные и корабельные войска противовоздушной обороны (ПВО) России в Крыму переведены на усиленный режим службы.



Напомним, ракетные учения в воздушном пространстве России Киев планирует провести в районе Симферополя без согласования с Москвой, что нарушает все международные соглашения, сообщили в Росавиации.

