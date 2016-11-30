Ноябрь в Москве оказался самым снежным за 40 лет

Последний месяц осени в Москве стал самым снежным за почти 40 лет. Больше снега выпало только в ноябре 1977 года.

Как сообщает ИА «Метеоновости», тогда выпало 140 мм, а высота снежного покрова достигала 23 см.

По данным метеорологов, на нынешний ноябрь пришлось 92 мм осадков.



Напомним, в ближайшие дни в Москве ожидаются морозы. Резкое похолодание в столичном регионе вызвал арктический воздух в тылу уходящего циклона. К концу недели температура немного повысится, но будет всё еще ниже нормы на несколько градусов.

