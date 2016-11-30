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Минкомсвязи: iTunes и Google Play попадают под действия закона

Чтобы не менять структуру владения, они могут обратиться в правительственную комиссию по иностранным инвестициям

iTunes и Google Play попадают под действия законопроекта об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах на территории России. Об этом «Известиям» заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Если они не хотят ограничивать, то они могут обратиться в правительственную комиссию и попросить для себя исключения их решением. Они достаточно крупные игроки рынка, у которых есть все полномочия, чтобы обратиться в комиссию», — сказал Волин.

25 ноября в Госдуму был внесен разработанный Медиакоммуникационным союзом (МКС) законопроект, согласно которому с 1 июня 2017 года доли иностранного владения в российских видеосервисах должны сократиться до 20%.

Согласно ему, ограничение будет распространяться на поисковые системы и сервисы с профессиональным контентом, ежедневная посещаемость которых в России превышает 100 тыс. пользователей, или 20 тыс. в одном регионе.

iTunes, Google Play и Apple TV попадают под действие законопроекта, поскольку продают пользователям медиаконтент. 

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Минкомсвязи: iTunes и Google Play попадают под действия закона

Чтобы не менять структуру владения, они могут обратиться в правительственную комиссию по иностранным инвестициям

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