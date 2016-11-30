Минкомсвязи: iTunes и Google Play попадают под действия закона

iTunes и Google Play попадают под действия законопроекта об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах на территории России. Об этом «Известиям» заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Если они не хотят ограничивать, то они могут обратиться в правительственную комиссию и попросить для себя исключения их решением. Они достаточно крупные игроки рынка, у которых есть все полномочия, чтобы обратиться в комиссию», — сказал Волин.

25 ноября в Госдуму был внесен разработанный Медиакоммуникационным союзом (МКС) законопроект, согласно которому с 1 июня 2017 года доли иностранного владения в российских видеосервисах должны сократиться до 20%.



Согласно ему, ограничение будет распространяться на поисковые системы и сервисы с профессиональным контентом, ежедневная посещаемость которых в России превышает 100 тыс. пользователей, или 20 тыс. в одном регионе.



iTunes, Google Play и Apple TV попадают под действие законопроекта, поскольку продают пользователям медиаконтент.

