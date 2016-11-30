Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Новым главой Минэкономразвития стал аналитик Максим Орешкин

До этого 34-летний чиновник работал в Минфине и «ВТБ Капитале»

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Новым министром экономического развития России стал известный 34-летний экономист Максим Орешкин из Минфина.

В российском правительстве он стал самым молодым министром — на месяц младше руководителя Минкомсвязи Николая Никифорова.

«Хочу вам предложить должность министра экономического развития», — сказал в среду на встрече с Орешкиным президент Владимир Путин.

«Я согласен», — цитируют российские информагентства ответ чиновника.

На новом посту он сменил 60-летнего Алексея Улюкаева, который после 3,5 года работы был снят с поста на фоне обвинений в коррупции. В середине ноября 2016 года силовики задержали Улюкаева с поличным при получении $2 млн предполагаемой взятки.

Новый глава Минэка родился в июле 1982 года в Москве, окончил Высшую школу экономики.

В последние полтора года чиновник занимал пост замглавы Минфина, а до этого столько же времени руководил в этом ведомстве департаментом долгосрочного планирования.

У Орешкина есть опыт работы не только в Минфине, но и в Центробанке, откуда в Минэкономразвития в свое время переходил его предшественник Улюкаев.

В промежутке между ЦБ и Минфином Орешкин работал в Росбанке, Credit Agricole, а в 2012–2013 годах был главным экономистом по России в «ВТБ Капитале».

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Новым главой Минэкономразвития стал аналитик Максим Орешкин

Новым главой Минэкономразвития стал аналитик Максим ОрешкинДо этого 34-летний чиновник работал в Минфине и «ВТБ Капитале»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Вся инфографика

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке