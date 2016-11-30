Новым главой Минэкономразвития стал аналитик Максим Орешкин

Новым министром экономического развития России стал известный 34-летний экономист Максим Орешкин из Минфина.



В российском правительстве он стал самым молодым министром — на месяц младше руководителя Минкомсвязи Николая Никифорова.



«Хочу вам предложить должность министра экономического развития», — сказал в среду на встрече с Орешкиным президент Владимир Путин.

«Я согласен», — цитируют российские информагентства ответ чиновника.

На новом посту он сменил 60-летнего Алексея Улюкаева, который после 3,5 года работы был снят с поста на фоне обвинений в коррупции. В середине ноября 2016 года силовики задержали Улюкаева с поличным при получении $2 млн предполагаемой взятки.



Новый глава Минэка родился в июле 1982 года в Москве, окончил Высшую школу экономики.



В последние полтора года чиновник занимал пост замглавы Минфина, а до этого столько же времени руководил в этом ведомстве департаментом долгосрочного планирования.



У Орешкина есть опыт работы не только в Минфине, но и в Центробанке, откуда в Минэкономразвития в свое время переходил его предшественник Улюкаев.

В промежутке между ЦБ и Минфином Орешкин работал в Росбанке, Credit Agricole, а в 2012–2013 годах был главным экономистом по России в «ВТБ Капитале».