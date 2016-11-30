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Маруани намерен подать на Киркорова заявление о клевете

Французский композитор также собирается обратиться в прокуратуру по факту незаконного задержания

Французский композитор Дидье Маруани собирается подать в суд заявление о клевете на российского певца Филиппа Киркорова. Об этом он заявил на встрече с журналистами в среду.

«Мы через адвокатов будем обращаться в прокуратуру по факту незаконного задержания, а также будем обращаться в правоохранительные органы, в том числе по факту клеветы на меня», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Накануне Дидье Маруани и его юрист Игорь Трунов были задержаны в Москве по подозрению в вымогательстве. По словам адвоката Филиппа Киркорова Александра Добровинского, Маруани и Трунов вымогали €1 млн у Киркорова за песню «Жестокая любовь», которая,по версии французского музыканта, является плагиатом его композиции Symphonic Space Dream.

В свою очередь, представляющая интересы французского музыканта адвокат Людмила Айвар заявила, что Маруани не вымогал деньги у Киркорова, они должны были прийти к мировому соглашению по поводу нарушения авторских прав.

Позже Маруани и Трунов были отпущены на свободу, а сотрудники правоохранительных органов принесли им извинения.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Маруани намерен подать на Киркорова заявление о клевете

Французский композитор также собирается обратиться в прокуратуру по факту незаконного задержания

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