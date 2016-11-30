Орешкин назвал свою главную задачу на посту министра экономразвития

Замминистра финансов РФ Максим Орешкин, который возглавит Минэкономразвития, назвал своей главной задачей на предстоящий год подготовку мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики.

«Самое плохое уже позади. Но темпа роста, конечно, недостаточно. Поэтому главная задача на предстоящий год — это подготовка ключевых мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики. Много ограничений, сейчас как раз начнем работу», — сказал Орешкин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь, глава государства отметил, что 34-летний Орешкин — «человек грамотный и зрелый специалист, опытный», — и пожелал ему удачи.

Напомним, ранее Путин предложил Орешкину возглавить Минэкономразвития, и тот согласился занять эту должность.

На новом посту он сменил 60-летнего Алексея Улюкаева, который после 3,5 года работы был снят с поста после обвинений в коррупции.

