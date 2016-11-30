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В горбольнице Благовещенска отвергают обвинения прокуратуры

Там говорят, что операции проводят только высококвалифицированные специалисты

Руководство больницы Благовещенска выступило с официальным опровержением информации о том, что операции в области урологии проводят врачи без опыта и соответствующего образования.

Как заявил и.о. главного врача горбольницы Евгений Новолоцкий, прием на работу ординатора был временным решением, вызванным вызвано острым кадровым дефицитом. Ординатор выполнял только несложные операции и всегда — под контролем опытного специалиста. Его слова приводит ИА «Амур-инфо»

Как писали «Известия», скандал вокруг больницы возник после того, как стали известны результаты прокурорской проверки. Было установлено, что людей оперировали урологи без образования и опыта.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

В горбольнице Благовещенска отвергают обвинения прокуратуры

Там говорят, что операции проводят только высококвалифицированные специалисты

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