В горбольнице Благовещенска отвергают обвинения прокуратуры

Руководство больницы Благовещенска выступило с официальным опровержением информации о том, что операции в области урологии проводят врачи без опыта и соответствующего образования.

Как заявил и.о. главного врача горбольницы Евгений Новолоцкий, прием на работу ординатора был временным решением, вызванным вызвано острым кадровым дефицитом. Ординатор выполнял только несложные операции и всегда — под контролем опытного специалиста. Его слова приводит ИА «Амур-инфо».



Как писали «Известия», скандал вокруг больницы возник после того, как стали известны результаты прокурорской проверки. Было установлено, что людей оперировали урологи без образования и опыта.