Вместе с призером ЧМ по хоккею Юрловой погиб ее 4-летний сын

Следователи подмосковных Химок ищут виновных в гибели Людмилы Юрловой, бронзового призера по хоккею 2001 года, и ее семьи. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.



В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить причину пожара в городе Химки на улице Совхозной, где проживала 44-летняя спортсменка Юрлова со своим супругом и 4-летним ребенком. Установлено, что очаг возгорания находился в ванной комнате квартиры. По предварительным данным, произошло возгорание стиральной машины из-за короткого замыкания.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности трем лицам», продолжается, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее «Известия» сообщали, что бронзовый призер чемпионата мира по хоккею с мячом Людмила Юрлова скончалась в Москве вместе с семьей из-за отравления продуктами горения.