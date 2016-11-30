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Кремль ответил на просьбу экс-помощника Рейгана о гражданстве РФ

По словам пресс-секретаря президента России, Полу Крейгу необходимо составить заявление и оформить документы

Кремль готов рассмотреть вопрос о выдаче гражданства России экс-помощнику министра финансов США по экономической политике Полу Крейгу в том случае, если он оформит соответствующие документы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для получения гражданства нужно оформить соответствующее заявление. Если будет написано, оно будет рассмотрено», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Напомним, Крейг, ранее работавший в администрации Рональда Рейгана, опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Экономист напомнил, что недавно гражданство получил актер Стивен Сигал, и выразил надежду, что «быть российским агентом — столь же важное занятие, как обучать русских боевым искусствам».

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Кремль ответил на просьбу экс-помощника Рейгана о гражданстве РФ

По словам пресс-секретаря президента России, Полу Крейгу необходимо составить заявление и оформить документы

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