Подорожание платных парковок: где, как и почему

Со 2 декабря 2016 года тарифы на платную парковку в Москве изменятся. Таким образом правительство Москвы надеется помочь жителям наиболее загруженных улиц вновь пользоваться парковкой вблизи дома и не тратить много времени на поиски свободного места для автомобиля. Изменения будут точечным и затронут по большей части центральную часть столицы, где появятся новые тарифные зоны.

«Известия» рассказывают о новых тарифах и других законопроектах, вступающих в силу с начала декабря.

Недешевые зоны

Максимальный тариф в размере 200 рублей за час будет установлен внутри Третьего транспортного кольца и затронет только самые загруженные улицы: например, Неглинную, Петровку, Никитский бульвар, Тверскую-Ямскую.

Цена, в частности, будет зависеть от времени суток. На 32 улицах Бульварного кольца с 8.00 до 20.00 первые полчаса парковки обойдутся в 50 рублей, в дальнейшем сумма вырастет до 150 рублей в час.

Изменения затронут улицы внутри Садового кольца. За тот же период первый час будет стоить автомобилистам 60 рублей, а каждый следующий — 100 рублей. Для местных жителей парковка ночью будет бесплатной, такой же она может остаться и в дневное время, если они оформят соответствующее разрешение.

Исследования экспертов

Как сообщает Единый транспортный портал, решение о введении дифференцированного тарифа было принято на основе независимого исследования. Анализ провели сотрудники экспертного центра Probok.net, которые прошлись пешком по 1498 улицам столицы и высчитали загруженность каждой из них. Критической отметкой они выбрали 85%. На всех улицах, которые превышали эту цифру, найти свободное парковочное место было практически невозможно. Собственно, тариф в 200 рублей будет принят на 133 улицах, средний показатель загруженности которых выше 94%.

«Это тот уровень, когда водители подолгу вынуждены наматывать круги в поисках свободного места, когда водители, которые куда-то спешат, не выдерживают и вынуждены нарушать ПДД, парковаться неправильно, — приводит портал слова руководителя центра Probok.net Александра Шумского. — Это неприемлемый уровень загруженности парковки, на наш взгляд».

Немаркированный мех

Помимо изменений, связанных с парковочными местами в Москве, с 1 декабря в силу вступит законопроект о запрете на оборот немаркированных меховых изделий. В конце сентября глава Минпроторга Денис Мантуров отметил, что под маркировкой понимается система отслеживания товара на этапах производства или ввоза на территорию РФ до поступления в продажу.

«Это позволяет выявлять и блокировать существующую схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, — сказал Мантуров. — Кроме того, мы получаем уникальный аналитический инструмент рынка маркируемых товаров, что позволит принимать более эффективные решения по развитию отраслей».

Большегрузы не пустят

С 1 декабря еще в двух округах Москвы, Северном и Северо-Восточном, будет введен так называемый грузовой каркас. Под ним подразумеваются улицы, по которым разрешено двигаться грузовому транспорту.

По словам главы столичного департамента транспорта Алины Бисембаевой, в этих округах отмечена повышенная интенсивность движения большегрузных автомобилей. «Это спальные районы, улицы с высокой концентрацией объектов социальной структуры. Здесь больше не будут ездить громкие и шумные большегрузы, и для них будут предоставлены улицы, по которым они смогут передвигаться», — отметила Бисембаева.

Бюджет проекта составил около 2 млн рублей. Большая часть средств была потрачена на производство дорожных знаков и распространение листовок. Ранее грузовой каркас был введен в Восточном административном округе, и по результатам опроса на портале «Активный гражданин» 53% жителей положительно отнеслись к нововведению и только 7% высказались против.

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