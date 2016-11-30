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Медведев прокомментировал назначение Орешкина на пост главы Минэка

Премьер-министр России рассчитывает, что новый руководитель ведомства справится с поставленной задачей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что новый глава Минэкономразвития Максим Орешкин справится с поставленными задачами.

Медведев выразил уверенность, что новый руководитель ведомства «быстро впишется в коллектив и сможет исполнять все те очень значительные задачи, которые возложены в настоящий момент на Министерство экономического развития».

«Несколько дней назад мы с вами обсуждали перспективы возможной работы, сегодня президентом принято решение — вы назначены министром, я вам желаю успехов», — сказал председатель кабмина во время встречи с Орешкиным. Его слова передает «РИА Новости».

Напомним, ранее в среду президент РФ Владимир Путин назначил 34-летнего замминистра финансов Максима Орешкина главой Минэкономразвития.

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Медведев прокомментировал назначение Орешкина на пост главы Минэка

Премьер-министр России рассчитывает, что новый руководитель ведомства справится с поставленной задачей

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