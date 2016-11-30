Медведев прокомментировал назначение Орешкина на пост главы Минэка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что новый глава Минэкономразвития Максим Орешкин справится с поставленными задачами.

Медведев выразил уверенность, что новый руководитель ведомства «быстро впишется в коллектив и сможет исполнять все те очень значительные задачи, которые возложены в настоящий момент на Министерство экономического развития».

«Несколько дней назад мы с вами обсуждали перспективы возможной работы, сегодня президентом принято решение — вы назначены министром, я вам желаю успехов», — сказал председатель кабмина во время встречи с Орешкиным. Его слова передает «РИА Новости».



Напомним, ранее в среду президент РФ Владимир Путин назначил 34-летнего замминистра финансов Максима Орешкина главой Минэкономразвития.