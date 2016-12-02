Карловы Вары сменили на Подмосковье

За последние несколько лет санаторно-курортное лечение переживает второе рождение, сообщили «Известиям» в Российской ассоциации медицинского туризма (РАМТ). Рост спроса на такой отдых связан в первую очередь импортозамещением: из-за курсовой разницы жители России предпочитают отдыху за рубежом местные здравницы. Чтобы улучшить систему управления санаториями, в январе 2018 года появится единый реестр санаториев и лечебно-оздоровительных курортов.

Россияне стали чаще ездить в санатории. Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации медицинского туризма. По данным организации, устойчивый рост в этой сфере наблюдается уже два года. Так, в 2014 году объем рынка санаторно-курортных услуг увеличился на 1,6%, а в 2015 году показал рост уже на 2,8%. За текущий год этот показатель вырос еще примерно на 4%.

Рост спроса связан в первую очередь с отказом российских туристов от заграничных поездок.

— Из-за курсовой разницы между основными мировыми валютами и рублем россияне стали предпочитать зарубежному отдыху отечественные санатории и курорты, — пояснили в пресс-службе ассоциации.

Однако российские здравницы оказались не готовы к увеличившемуся числу туристов. По данным экспертов, за последние 10–12 лет число российских санаториев сократилось примерно на 30%. За последние 15 лет рынок платных медицинских услуг вырос на 315%, а рынок санаторно-курортных услуг — всего на 24%.

— У данного рынка огромный потенциал к росту и колоссальный простор для развития, — подчеркнули в ассоциации.

Благодаря увеличению средней цены на реализуемые санаторные и гостиничные услуги объем рынка в денежном эквиваленте составил в 2014 году 110 млрд рублей, в 2015 году — примерно 116 млрд рублей, а в 2016 году — чуть более 120 млрд рублей.

Из основных проблем санаторно-курортного комплекса эксперты особо выделяют трудности, связанные с набором в штат узкоспециализированных кадров, и отсутствие комплексной системы управления санаторно-курортными объектами. Однако в этой области уже началась активная работа со стороны государства.

Минздрав России подготовил законопроект о создании единого реестра санаториев и лечебно-оздоровительных курортов. Подробный перечень лечебно-оздоровительных учреждений появится в открытой единой базе санаториев и курортов уже в январе 2018 года.

В РАМТ также рассказали, что еще одним фактором, влияющим на рост спроса на путевки в санатории, является доступность цен на путевки.

— К сожалению, далеко не во всех оздоровительных учреждениях сервис находится на должном уровне. Однако качество лечения, процедурная программа, а главное — результат ничем не хуже, чем в зарубежных санаториях. Люди с проблемами ЖКТ вместо Карловых Вар могут, например, выбрать санаторий в Подмосковье. Там же на высоком уровне проводится лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата (артритов, артрозов, грыж, компрессионных переломов и т.д.), — подчеркнули в пресс-службе. — Поехать на курорт в Венгрию, к слову, будет в 2–3 раза дороже. В подмосковных санаториях можно пройти такие популярные в Европе процедуры, как водолечение, грязелечение, мануальная терапия, массажи и многое другое.

Кардиология и неврология лидируют среди проблем, с которыми сегодня едут лечиться в отечественные санатории. По словам экспертов отрасли, топ-5 самых лучших санаториев России находятся в таких регионах, как Кавказ (Кавказские Минеральные Воды — Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск), Урал (Башкортостан), Республика Карелия и Краснодарский край.

Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский рассказал «Известиям», что в санатории люди действительно едут сейчас охотно. Однако точной статистики у турфирм нет, так как не всегда понятны цели отдыхающих там граждан.

— Например, если люди отправляются летом в санатории на Черноморском побережье, то в первую очередь они едут туда ради моря, а не на оздоровительный отдых. А вот в зимний период, конечно, едут уже за оздоровлением, — пояснил Илья Уманский.

По данным РАМТ, всего в России сейчас действует 1875 санаториев. В это число входят как взрослые, так и детские санаторно-курортные учреждения.