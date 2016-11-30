На месте закрывшейся в Ярославле «табачки» будет шоколадная фабрика

Производственные помещения закрывшейся табачной фабрики Imperial Tobacco могут быть отданы местной кондитерской фабрике «Собрание». Этого не исключили в администрации Ярославской области.



Уже решено, что части сотрудников закрывшегося предприятия «Собрание» предоставит работу. Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ» со ссылкой на главу областного правительства Дмитрия Степаненко.

Как писали «Известия», производитель сигарет Imperial Tobacco закрывает фабрику из-за падения табачного рынка и сложной экономической ситуации в стране.



Предприятие перестанет работать с 1 января 2017 года. Под сокращение попадут около 300 человек. Оставшиеся производственные мощности будут перенесены в Волгоград.