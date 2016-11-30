Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

На месте закрывшейся в Ярославле «табачки» будет шоколадная фабрика

Этого не исключили в правительстве Ярославской области

Производственные помещения закрывшейся табачной фабрики Imperial Tobacco могут быть отданы местной кондитерской фабрике «Собрание». Этого не исключили в администрации Ярославской области.

Уже решено, что части сотрудников закрывшегося предприятия «Собрание» предоставит работу. Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ» со ссылкой на главу областного правительства Дмитрия Степаненко.

Как писали «Известия», производитель сигарет Imperial Tobacco закрывает фабрику из-за падения табачного рынка и сложной экономической ситуации в стране.

Предприятие перестанет работать с 1 января 2017 года. Под сокращение попадут около 300 человек. Оставшиеся производственные мощности будут перенесены в Волгоград.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

На месте закрывшейся в Ярославле «табачки» будет шоколадная фабрика

Этого не исключили в правительстве Ярославской области

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Владимир Филиппов

академик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке