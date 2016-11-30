Иран заявил о возможной совместной с РФ гуманитарной операции в Алеппо

Россия и Иран прорабатывают вопрос о проведении совместной гуманитарной операции в сирийском Алеппо. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Ирана Ибрагим Рахимпур.

«Мы предпринимали ранее гуманитарные действия в Сирии. В работе находится и вопрос об участии в совместной гуманитарной операции с РФ», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Рахимпур отметил необходимость «предупредить ту катастрофу, которая была совершена в Алеппо террористами».

Как ранее сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, за минувший вторник при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии вышли 5629 мирных жителей, в том числе 2855 детей. Всех бежавших из восточного Алеппо разместили в специальных гуманитарных центрах, куда поступает в том числе и российская помощь, включая питание и медикаменты.