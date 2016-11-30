Минобороны: из Алеппо за сутки вышли более 5,6 тыс. человек

За вторник при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии вышли 5629 мирных жителей, в том числе 2855 детей, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Всех бежавших из восточного Алеппо разместили в специальных гуманитарных центрах, куда поступает в том числе и российская помощь, включая питание и медикаменты. В районе гуманитарных пунктов развернуто 150 российских полевых кухонь, которые обеспечивают горячим питанием всех нуждающихся, говорится в заявлении Минобороны РФ, поступившев в «Известия».

«Обращает на себя внимание молчание помощника спецпредставителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Яна Эгеланна, а также представителей США, Великобритании, Франции, Германии и различных международных организаций. В последние недели все они настойчиво требовали допустить в удерживаемые боевиками районы восточного Алеппо автоколонны с гуманитарной помощью», — говорится в сообщении.

При этом, отмечает Конашенков, спустя двое суток после освобождения свыше 90 тыс. жителей Алеппо, ни от офиса спецпредставителя ООН Стаффана де Мистуры, ни от Госдепа США, ни от Франции и Великобритании не поступило не единого обращения об оказании жителям гуманитарной помощи.

«Хотя именно сейчас, в отсутствие боевиков в освобожденных кварталах, для доставки гумпомощи имеются все необходимые условия. По всей видимости, эта помощь предназначалась каким-то другим людям, проживающим в восточных районах Алеппо», — заявил Конашенков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МЧС РФ направить в Сирию мобильные госпитали, которые смогут оказать медицинскую помощь жителям Алеппо и близлежащих районов. Переброска началась вечером во вторник.

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