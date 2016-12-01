Минфин ведут на сближение с Минэкономразвития

Министерство экономического развития в среду получило нового главу. Им стал выходец из Минфина — замминистра финансов Максим Орешкин, назначенный указом президента. Источники «Известий» в правительстве говорят, что кандидатура главного экономиста финансового ведомства изначально была в шорт-листе. И выбор этот неслучайный — он означает грядущее сближение, но не слияние, Минэкономразвития и финансового ведомства. Однако, по словам одного из источников «Известий» в правительстве, новый министр экономики будет весьма независимым, несмотря на предположения о возможном поглощении МЭРа Минфином.



Спустя две недели после задержания в связи с подозрением в получении крупной взятки и последующего увольнения бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева Минэкономразвития получило нового главу. Президент Владимир Путин своим указом в среду назначил на пост министра экономического развития Максима Орешкина, ранее занимавшего пост замминистра финансов. Указ главы государства сразу же вступил в силу. Таким образом, за экономическое развитие России станет отвечать, по сути, главный экономист Минфина.

Для широкой публики это назначение стало неожиданным, поскольку Минэкономразвития возглавил чиновник из министерства, которое зачастую концептуально не совпадало во взглядах с ведомством Алексея Улюкаева. Тем более что ни один из источников СМИ не упоминал кандидатуру Максима Орешкина. Так, в качестве претендентов на этот пост говорили о первом зампреде ЦБ Ксении Юдаевой, о главе Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрее Никитине, нынешнем замминистра экономики Алексее Ведеве и бывшем подчиненном Улюкаева Андрее Клепаче. В числе кандидатов также называли первого замруководителя аппарата правительства Максима Акимова, помощника президента Андрея Белоусова и советника главы государства Сергея Глазьева.



Несколько собеседников «Известий» из Минэкономики также признаются, что не ожидали такого назначения, но в целом смотрят на собственные перспективы с оптимизмом и ожидают перемен в работе ведомства.

Впрочем, по словам источников «Известий» в правительстве, кандидатура Максима Орешкина рассматривалась с самого начала, он входил в «шорт-лист». Собеседник «Известий» говорит, что выбор кандидата из смежного ведомства означает, что Минэкономразвития хотят технократизировать.

— Все, наверное, думали: объединение Министерства экономики и Министерства финансов будет. Главное объединение в том, чтобы единомышленники работали в министерствах, а не какое-то номинальное объединение. Главное — объединение идей, объединение в планах своей деятельности, в политике. Именно на это будет направлена работа двух ведомств, — заявил Антон Силуанов, комментируя назначение своего экс-подчиненного в среду.

Собеседник «Известий» добавляет: действительно, человек, работавший в Минфине, а теперь возглавляющий Министерство экономики, — это шанс на то, что два ведомства будут лучше взаимодействовать.

— Разговоры о слиянии Минфина и МЭР поднимаются постоянно, но до сих пор оба ведомства существуют и работают, хоть иногда и пересекаются по своему функционалу. Назначение Максима Орешкина может быть сигналом к тому, что разговоры о слиянии двух ведомств пока останутся просто разговорами, — считает источник в правительстве.

По словам другого собеседника «Известий» из правительства, новый министр, очевидно, будет весьма независимым, несмотря на логичность предположений о возможном поглощении Минфином экономического ведомства.



— Кроме того, важно, что этим назначением обеспечивается преемственность экономической политики, — добавил источник.



Максим Орешкин с 2002 по 2006 год работал в Банке России на позициях ведущего и главного экономиста, а также заведующего сектором. В 2013 году он пришел в Минфин на должность директора департамента долгосрочного стратегического планирования, с марта 2015-го стал замминистра финансов и отвечал за экономическое прогнозирование.

Источник «Известий», близкий к ЦБ, указывает, что с новым министром будет проще работать и Центробанку, поскольку с Алексеем Улюкаевым (который тоже работал в ЦБ) у регулятора имелось множество противоречий во взглядах на инфляцию и источники экономического роста. В частности, заняв пост министра экономики, Алексей Улюкаев изменил свою позицию, отмечая, что инфляция не может быть самоцелью.

— Назначение Максима Орешкина главой Минэкономразвития — хороший вариант. Орешкин — очень сильный макроэкономист, способный видеть ситуацию комплексно, охват очень большой. Кроме того, выбор его кандидатуры может означать, что Министерство экономического развития концептуально будет министерством именно развития, а не реинкарнацией Госплана, — сказал «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя назначение своего бывшего коллеги.

Председатель совета директоров холдинга «Сафмар финансовые инвестиции», бывший зампред ЦБ Олег Вьюгин соглашается: то, что Орешкин — выходец из финансового ведомства, может означать, что взаимодействие Минфина и Минэкономразвития в части согласования бюджета, плана и прогноза будет вполне конструктивным.

— Максим Орешкин — очень конкретный человек, он всё посчитает, всё конкретно скажет. Он вряд ли будет говорить: «Дно найдено». Он будет говорить в терминах цифр и аргументированно. Думаю, будет меньше высказываний на публику, а больше профессиональных заключений, — добавляет Олег Вьюгин.

Он также считает, что перед новым главой МЭР будет стоять еще одна непростая задача, помимо обеспечения роста российской экономики. Максиму Орешкину, хоть и первоклассному специалисту, пока не хватает политического веса, который ему понадобится, особенно если власти займутся масштабными реформами экономики.

— Темпа роста (экономики), конечно, недостаточно. Поэтому главная задача на предстоящий год — это подготовка ключевых мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики, — сказал журналистам Максим Орешкин после своего назначения.



«Известия» поздравили Максима Орешкина с назначением. Новый министр поблагодарил за поздравление, но от ответа на вопрос относительно своих первых шагов на новом посту воздержался.