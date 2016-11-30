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Цены на нефть ускорили рост после решения ОПЕК

Стоимость нефтяной смеси марки Brent достигла $51,81 за баррель

Нефтяные цены ускорили рост на фоне новостей о соглашении стран — членов ОПЕК по сокращению объема добычи.

Так, стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов 30 ноября выросла на 9,49%, до $51,81 за баррель.

Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 9%, до $49,30 за баррель, передает «РИА Новости».

Напомним, страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн баррелей. Об этом сообщил один из делегатов ОПЕК, пожелавший остаться неизвестным.

В конце сентября картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи нефти в диапазоне 32,5–33 млн баррелей в сутки. Однако до сих пор не было договоренностей по конкретным лимитам для каждой из стран.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Цены на нефть ускорили рост после решения ОПЕК

Стоимость нефтяной смеси марки Brent достигла $51,81 за баррель

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