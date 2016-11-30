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СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели хоккеистки Юрловой

Дело завели по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности трем лицам»

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре в подмосковных Химках хоккеистки Людмилы Юрловой и ее семьи.

Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности трем лицам», сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Напомним, Людмила Юрлова скончалась из-за отравление угарным газом в ночь на 30 ноября. Спортсменка погибла вместе со своим супругом и 4-летним ребенком.

Людмила Юрлова — бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы. С 1993 года она начала заниматься хоккеем с шайбой и вошла в состав сборной России.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели хоккеистки Юрловой

СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели хоккеистки ЮрловойДело завели по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности трем лицам»

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