СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели хоккеистки Юрловой

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре в подмосковных Химках хоккеистки Людмилы Юрловой и ее семьи.

Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности трем лицам», сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Напомним, Людмила Юрлова скончалась из-за отравление угарным газом в ночь на 30 ноября. Спортсменка погибла вместе со своим супругом и 4-летним ребенком.

Людмила Юрлова — бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы. С 1993 года она начала заниматься хоккеем с шайбой и вошла в состав сборной России.

