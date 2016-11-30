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Новак: РФ приветствует решение ОПЕК сократить добычу

Министр энергетики России назвал это соглашение очень важным шагом для мировой нефтяной индустрии

Россия приветствует достижение соглашения странами ОПЕК о сокращении добычи нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Мы приветствуем достижение ОПЕК соглашения об ограничении добычи нефти в первом полугодии 2017 года до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки, что эквивалентно снижению на 1,2 млн баррелей в сутки», — сказал глава Минэнерго.

Новак назвал это решение очень важным шагом для мировой нефтяной индустрии, передает «РИА Новости».

По словам министра, соглашение ОПЕК направлено в первую очередь «на восстановление здорового баланса спроса и предложения, а также поддержание инвестиционной привлекательности отрасли в долгосрочной перспективе».

Новак подчеркнул, что Россия готова присоединиться к соглашению по стабилизации ситуации на нефтяных рынках.

Напомним, нефтяные цены отреагировали на решение ОПЕК ускоренным ростом.

Так, стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов 30 ноября выросла на 9,49%, до $51,81 за баррель.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Новак: РФ приветствует решение ОПЕК сократить добычу

Министр энергетики России назвал это соглашение очень важным шагом для мировой нефтяной индустрии

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