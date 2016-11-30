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Маруани в ответ на действия Киркорова назвал его «мафиози»

Французский композитор не намерен решать миром дело с российским певцом

Лидер французской группы Space Дидье Маруани заявил, что российский певец Филипп Киркоров «повел себя как мафиози», написав заявление в полицию о вымогательстве.

Маруани заявил, что Киркоров и его адвокат Александр Добровинский совершили хулиганство, за которое они должны ответить, поэтому дело должно дойти до суда, передает ТАСС.

«Вчера мсье Киркоров и его адвокат Добровинский повели себя как мафиози. Речь о мировом соглашении больше не идет. Но за свои поступки надо отвечать», — заявил Маруани.

Накануне Дидье Маруани и его юрист Игорь Трунов были задержаны в Москве по подозрению в вымогательстве. По словам адвоката Филиппа Киркорова Александра Добровинского, Маруани и Трунов вымогали €1 млн у Киркорова за песню «Жестокая любовь», которая, по версии французского музыканта, является плагиатом его композиции Symphonic Space Dream.

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Маруани в ответ на действия Киркорова назвал его «мафиози»

Французский композитор не намерен решать миром дело с российским певцом

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