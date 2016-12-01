Глава МИД Японии рассказал о перспективах в отношениях с РФ

Глава МИД Японии Фумио Кисида рассказал о своем видении отношений с Россией, нереализованном потенциале в них, подготовке к визиту президента России Владимира Путина и территориальном споре.

Министр отметил, что отношения Японии и России дополняют друг друга. Россия, отметил он, обладает большими территориями с большим объемом природных ресурсов. Япония же, по словам Кисиды, обладает технологиями. Все это, по его словам, дает потенциал для развития.

— Для дальнейшего раскрытия этого потенциала премьер-министр Абэ в мае этого года в Сочи предложил президенту Путину план сотрудничества из восьми пунктов в таких сферах, как медицина, городская среда, малое и среднее предпринимательство, энергетика, диверсификация промышленности, Дальний Восток, передовые технологии и гуманитарные обмены, — сказал Кисида.

По его словам, сотрудничество двух стран должно приносить выгоду народам как Японии, так и России.

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