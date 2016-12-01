Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Глава МИД Японии рассказал о перспективах в отношениях с РФ

Фумио Кисида отметил, что отношения стран дополняют друг друга, но включают в себя множество нереализованных аспектов

Глава МИД Японии Фумио Кисида рассказал о своем видении отношений с Россией, нереализованном потенциале в них, подготовке к визиту президента России Владимира Путина и территориальном споре.

Министр отметил, что отношения Японии и России дополняют друг друга. Россия, отметил он, обладает большими территориями с большим объемом природных ресурсов. Япония же, по словам Кисиды, обладает технологиями. Все это, по его словам, дает потенциал для развития.

— Для дальнейшего раскрытия этого потенциала премьер-министр Абэ в мае этого года в Сочи предложил президенту Путину план сотрудничества из восьми пунктов в таких сферах, как медицина, городская среда, малое и среднее предпринимательство, энергетика, диверсификация промышленности, Дальний Восток, передовые технологии и гуманитарные обмены, — сказал Кисида.

По его словам, сотрудничество двух стран должно приносить выгоду народам как Японии, так и России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Надеюсь, мы увидим прогресс по вопросу мирного договора»

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Глава МИД Японии рассказал о перспективах в отношениях с РФ

Фумио Кисида отметил, что отношения стран дополняют друг друга, но включают в себя множество нереализованных аспектов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке