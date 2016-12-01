Минтранс выделит средства на модернизацию БАМа и Трассиба

Фонд национального благосостояния (ФНБ) запланировал выделение 37,5 млрд рублей на строительство и модернизацию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (БАМ), говорится в документах Минтранса.

Минтранс подготовил соответствующие документы к совещанию в Совете Федерации по проблемам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке (есть у «Известий»). Ранее сумма ожидаемых в ОАО «РЖД» средств составляла 50 млрд рублей.

В то же время замминистра транспорта Алексей Цыденов подписал документы для Совета Федерации, в которых министерство просит предусмотреть недостающие средства на инфраструктуру Дальнего Востока и Байкальского региона в федеральном бюджете.

Ведомство отмечает, что в противном случае в 2017 году могут быть приостановлены работы по 115 объектам и на 51 объекте не будет завершено строительство, намеченное в рамках модернизации БАМа. В итоге работы, связанные с БАМом могут отодвинуться и подорожать из-за инфляции.

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БАМ и Транссиб ждут денег из бюджета