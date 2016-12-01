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Минпромторг накормит «вне дома»

Ведомство решило стимулировать повышение количества предприятий общественного питания в России

Министерство промышленности и торговли готовит реформу системы общественного питания в России, в частности, речь идет о повышении обеспеченности граждан местами общественного питания, так как этот показатель сегодня в стране находится на критически низком уровне.

Министерство отмечает, что обеспеченность сегодня составляет менее одного заведения общепита на 1 тыс. человек, в то время как в Китае, например, на то же число граждан приходятся шесть или девять кафе.

Методы решения проблем общепита Минпромторг сформулирует в новой стратегии развития отрасли, которая будет предполагать, в том числе, и уход от устаревших регулирующих норм.

В Минпромторге рассказали «Известиям», что изучили зарубежный опыт, который показал критический уровень доступности общепита в России. Отмечается, что в перспективе, после реформы, обеспеченность граждан должна достичь уровня в три заведения на 1 тыс. человек.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минпромторг научит россиян есть вне дома

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Минпромторг накормит «вне дома»

Ведомство решило стимулировать повышение количества предприятий общественного питания в России

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