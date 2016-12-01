МИД: РФ тревожат планы Турции по свержению Асада

Россия обеспокоена в связи с озвученными ранее президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планами по отстранению от власти президента Сирии Башара Асада, так как усматривает в этом переход к конкретным военным шагам для смены власти в САР, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он отметил, что Россия никогда не питала иллюзий по поводу планов США в Сирии, так как эта цель и не скрывалась. По его словам, нет никакой неожиданности в том, что в русле американской политики по Сирии также действуют и союзники Вашингтона, передает ТАСС.

«Поэтому со смысловой точки зрения в этом нет элемента новизны. Другое дело, что под задачу смены режима в Дамаске теперь подтягиваются конкретные военные усилия», — сказал Рябков.

В этой связи он заявил о том, что Москва встревожена возможностью конкретных силовых шагов в Сирии. Рябков указал, что в вопросе будущего Сирии Россия как и раньше не сходилась, так и сейчас не сходится во мнениях с рядом партнеров, в числе которых Турция.

Вместе с тем он заметил, что происходящее в Алеппо и его окрестностях подтверждает соответствие политики России в Сирии заявленным целям.

«Мы там боремся с терроризмом, мы стремимся, насколько это возможно, всеми мерами, всеми способами облегчать гуманитарную ситуацию», — указал он.

Поэтому, отметил Рябков, «безнравственно» упрекать Россию в том, что она якобы препятствует разрешению сирийского кризиса и не борется с терроризмом.

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