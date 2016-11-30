МИД Сирии прокомментировал заявление Эрдогана о свержении Асада

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что цель турецких военных в Сирии — это свержение режима лидера страны Башара Асада, подтверждают «турецкую агрессию». Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел САР.

«Заявления Эрдогана о целях турецкой агрессии в Сирии положили конец его лжи и ясно раскрыли, что турецкая агрессия на сирийской территории является не чем иным, как результатом амбиций и иллюзий», — приводит заявление «РИА Новости».

Напомним, ранее в ходе выступления на симпозиуме в Стамбуле Эрдоган заявил, что турецкая армия начала военную операцию в САР для того, чтобы положить конец правлению Асада.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для Кремля заявление президента Турции стало новостью — оно очень серьезное и диссонирует с предыдущими. Он также отметил, что Москва будет ждать разъяснений от турецких коллег.