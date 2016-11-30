Песков назвал новостью заявление Эрдогана по Асаду

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о свержении режима сирийского лидера Башара Асада стало новостью для Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду.

«Заявление действительно стало новостью. Заявление, которое в целом диссонирует с предыдущими, и заявление, которое диссонирует с нашим пониманием ситуации как государства, вооруженные силы которого единственные находятся в легитимном режиме на территории Сирийской Арабской Республики, на основе обращения соответствующего легитимных властей», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что Москва ждет объяснений от турецких партнеров.

Напомним, накануне Эрдоган, выступая на симпозиуме в Стамбуле, заявил о том, что целью турецкой армии в Сирии является свержение президента страны Башара Асада.