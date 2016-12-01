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Карякин рассказал, почему проиграл Карлсену матч за шахматную корону

Российский гроссмейстер отметил, что оказался не готов к тай-брейку

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, проигравший норвежцу Магнусу Карлсену матч за мировую шахматную корону, заявил после поединка, что не перестроился от партий с классическим контролем времени к быстрым шахматам, что и считает основной причиной своего поражения.

Карякин заявил, что он нерационально тратил время, которого в быстрых шахматах дается гораздо меньше. Также россиянин отметил свою неудачную игру белыми фигурами. В то же время он не согласился с утверждением, что Карлсен мог помешать ему концентрироваться, заходя в комнату для отдыха, где отдыхал россиянин, передает ТАСС.

«Не удалось перестроиться после 12 классических партий, надо было играть по-другому, не рационально потратил время. Очень плохо играл белыми. В последней партии я, что называется, перегнул палку, так как надо было побеждать», — сказал российский гроссмейстер.

Напомним, в ночь на четверг в Нью-Йорке состоялся тай-брейк между Карякиным и Карлсеном в борьбе за мировую шахматную корону. Россиянин сыграл вничью в первых двух партиях и проиграл третью, в четвертой был обязан побеждать, но не смог навязать борьбу норвежцу. Газета «Известия» вела онлайн-трансляцию поединка.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Карякин рассказал, почему проиграл Карлсену матч за шахматную корону

Российский гроссмейстер отметил, что оказался не готов к тай-брейку

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