МГУ сохранил за собой третье место в рейтинге лучших вузов стран БРИКС

24 российских университета закрепились в рейтинге вузов The BRICS & Emerging Economies Rankings, который составляется британским журналом Times Higher Education (THE) уже в четвертый раз.



Из 300 университетов, которые в этом году входили в рейтинг, третью строчку сохранил за собой Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ).



В топ-50 лучших также находятся: Московский физико-технический институт МФТИ (12 место), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (19 место), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (27 место), Санкт-Петербургский государственный университет (30 место), Санкт-Петербургский государственный университет СПбГУ (30 место), Новосибирский государственный университет НГУ (38-место) и Высшая школа экономики ВШЭ (48).



Всего в рейтинге участвуют вузы из 48 государств, включая страны БРИКС и Балтии, а также Мексику, Тайвань, Польшу, Чехию, ОАЭ и др. 4 года подряд его возглавляет Пекинский университет. На второй строчке — еще один китайский вуз — Университет Цинхуа.



Всего же в рейтинг попали 52 вуза из КНР, 27 из Индии и 25 из Бразилии.



Напомним, что в рейтинг The BRICS & Emerging Economies Rankings, который вышел в декабре прошлого года, попало 15 российских университетов. Из российских вузов в первую сотню вошли такие учебные заведения, как Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (3-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (18-е), Томский политехнический университет (20-е) и т.д.

