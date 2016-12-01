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Украина начала учения с ракетными стрельбами на юге страны

Они проходят в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе Крыма

На юге Украины стартовали учения с ракетными стрельбами. Они представляют собой контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300.

«Уже начались, то есть всё идет по плану и как там планировалось», — заявил телеканалу «112 Украина» начальник пресс-центра Воздушного командования «Юг» Владимир Крыжановский.

Он также добавил, что «всё идет согласно нормам международного законодательства».

Ранее стало известно, что корабли Черноморского флота заняли позиции неподалеку от западного побережья полуострова. Они обеспечивают противовоздушную оборону Крыма.

Как сообщалось ранее, Киев намерен провести стрельбы в районе Симферополя 1 и 2 декабря. Росавиация заявила о нарушении Киевом международных соглашений. В МИД РФ действия Киева назвали провокацией.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Украина начала учения с ракетными стрельбами на юге страны

Они проходят в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе Крыма

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