РФ предупредила Украину о готовности сбивать их ракеты около Крыма

Минобороны РФ опубликовало предупреждение, в котором сказано, что силы ПВО будут сбивать украинские ракеты на подлете к российской территории.



Соответствующее уведомление появилось в четверг в системе оповещения пилотов и аэронавигационной информации NOTAM, передает «Свободная пресса».



Кроме того, в российском военном ведомстве предупредили, что в случае угрозы российским объектам, ответным ударом будут уничтожены украинские ракетные установки.



Срок действия уведомления: с 12.30 по 14.30 четверга 1 декабря мск.



В Кремле ранее подтвердили возможность задействования средств ПВО во время украинских учений. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информацию об этом содержала переданная украинской стороне на минувшей неделе нота.

