РФ предупредила Украину о готовности сбивать их ракеты около Крыма

Киев не собирается отказываться от планов проведения ракетных стрельб в акватории Черного моря
Минобороны РФ опубликовало предупреждение, в котором сказано, что силы ПВО будут сбивать украинские ракеты на подлете к российской территории.
Соответствующее уведомление появилось в четверг в системе оповещения пилотов и аэронавигационной информации NOTAM, передает «Свободная пресса».
Кроме того, в российском военном ведомстве предупредили, что в случае угрозы российским объектам, ответным ударом будут уничтожены украинские ракетные установки.
Срок действия уведомления: с 12.30 по 14.30 четверга 1 декабря мск.
В Кремле ранее подтвердили возможность задействования средств ПВО во время украинских учений. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информацию об этом содержала переданная украинской стороне на минувшей неделе нота.
Напомним, ранее в Росавиации сообщили, что украинская сторона планирует провести ракетные учения в воздушном пространстве России в районе Симферополя без согласования с Москвой, что нарушает все международные соглашения.
Официальный представитель ведомства Сергей Извoльcкий подчеркивал, что принятие таких решений противоречит требованиям Международной ассоциации гражданской авиации (ИКАО) и должно быть незамедлительно отменено.
Силы ПВО России в Крыму были переведены на усиленный режим службы. Это касается не только наземных, но и корабельных средств противовоздушной обороны.
В свою очередь, официальный представитель украинского министерства обороны Андрей Лысeнкo заявил, что Киев не собирается отказываться от проведения стрельб и пообещал провести их по плану.