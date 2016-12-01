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РФ предупредила Украину о готовности сбивать их ракеты около Крыма

Киев не собирается отказываться от планов проведения ракетных стрельб в акватории Черного моря

Минобороны РФ опубликовало предупреждение, в котором сказано, что силы ПВО будут сбивать украинские ракеты на подлете к российской территории.

Соответствующее уведомление появилось в четверг в системе оповещения пилотов и аэронавигационной информации NOTAM, передает «Свободная пресса».

Кроме того, в российском военном ведомстве предупредили, что в случае угрозы российским объектам, ответным ударом будут уничтожены украинские ракетные установки.

Срок действия уведомления: с 12.30 по 14.30 четверга 1 декабря мск.

В Кремле ранее подтвердили возможность задействования средств ПВО во время украинских учений. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информацию об этом содержала переданная украинской стороне на минувшей неделе нота.

Напомним, ранее в Росавиации сообщили, что украинская сторона планирует провести ракетные учения в воздушном пространстве России в районе Симферополя без согласования с Москвой, что нарушает все международные соглашения.

Официальный представитель ведомства Сергей Извoльcкий подчеркивал, что принятие таких решений противоречит требованиям Международной ассоциации гражданской авиации (ИКАО) и должно быть незамедлительно отменено.

Силы ПВО России в Крыму были переведены на усиленный режим службы. Это касается не только наземных, но и корабельных средств противовоздушной обороны. 

В свою очередь, официальный представитель украинского министерства обороны Андрей Лысeнкo заявил, что Киев не собирается отказываться от проведения стрельб и пообещал провести их по плану.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

РФ предупредила Украину о готовности сбивать их ракеты около Крыма

Киев не собирается отказываться от планов проведения ракетных стрельб в акватории Черного моря

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