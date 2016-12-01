Путин: молодое поколение — надежная опора России

В ходе ежегодного обращения с посланием к Государственной думе и Совету федерации Владимир Путин затронул проблему образования.

Глава государства заявил, что дети должны учиться в комфортных условиях. «Везде, на всей территории нашей большой страны дети должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях, поэтому мы продолжим программу реконструкции и обновления школ. У нас не должно остаться школьных зданий, находящихся в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих элементарных удобств».



Путин также подчеркнул, что необходимо направить усилия на повышение квалификации учителей.

Президнт напомнил о важности содержания образовательного процесса, у которого, по словам главы государства, существуют две базовые задачи: давать знания и воспитывать нравственного человека.

Путин также призвал развивать творческое начало. «Школьники должны учиться самостоятельно мыслить, решать нестандартные задачи, ставить цели и добиваться их», — подчеркнул президент.

В школе надо воспитывать культуру инженерной, исследовательской работы, к этому должен подключиться и бизнес, отметил президент.



«В основе всей нашей системы образования фундаментальный принцип — каждый подросток одарен и во всем может преуспеть и в жизни. Наша задача — раскрытие его талантов, в этом успех России. Успех России — в раскрытии талантов молодого поколения», — уверен Путин.

«Я вижу в молодом поколении прочную опору России», — резюмировал президент.



Послание Путина парламенту. Онлайн-трансляция