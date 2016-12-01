Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин: молодое поколение — надежная опора России

Президент РФ напомнил о двух базовых задачах образования: давать знания и воспитывать нравственного человека

В ходе ежегодного обращения с посланием к Государственной думе и Совету федерации Владимир Путин затронул проблему образования. 

Глава государства заявил, что дети должны учиться в комфортных условиях. «Везде, на всей территории нашей большой страны дети должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях, поэтому мы продолжим программу реконструкции и обновления школ. У нас не должно остаться школьных зданий, находящихся в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих элементарных удобств».

Путин также подчеркнул, что необходимо направить усилия на повышение квалификации учителей.

Президнт напомнил о важности содержания образовательного процесса, у которого, по словам главы государства, существуют две базовые задачи: давать знания и воспитывать нравственного человека. 

Путин также призвал развивать творческое начало. «Школьники должны учиться самостоятельно мыслить, решать нестандартные задачи, ставить цели и добиваться их», — подчеркнул президент.

В школе надо воспитывать культуру инженерной, исследовательской работы, к этому должен подключиться и бизнес, отметил президент.

«В основе всей нашей системы образования фундаментальный принцип — каждый подросток одарен и во всем может преуспеть и в жизни. Наша задача — раскрытие его талантов, в этом успех России. Успех России — в раскрытии талантов молодого поколения», — уверен Путин.

«Я вижу в молодом поколении прочную опору России», — резюмировал президент.

Послание Путина парламенту. Онлайн-трансляция

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин: молодое поколение — надежная опора России

Президент РФ напомнил о двух базовых задачах образования: давать знания и воспитывать нравственного человека

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке