Послание Путина парламенту. Онлайн-трансляция

Президент России обозначил приоритетные направления работы властей, отметил основные проблемы и назвал пути их решения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
1 декабря президент России Владимир Путин обратился к Государственной думе и Совету федерации с ежегодным посланием. Оно является 23-м по счету в новейшей истории страны и 13-м для нынешнего президента.
2016-12-01 13:13:00
Владимир Путин поблагодарил присутствующих за внимание. Церемония оглашения послания президента Федеральному собранию завершилась. В зале звучит гимн России.
2016-12-01 13:13:00
«Испытания сделали нас сильнее, помогли выявить те пути, по которым следует идти более настойчиво. Будущее страны зависит только от нас. Мы обязательно достигнем цели и решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня».
2016-12-01 13:12:00
«Мы рассчитываем на усиление взаимодействия США в борьбе с реальной угрозой — с терроризмом. Наши армия и флот доказали свою эффективность, показали, что могут работать вдали от пунктов дислокации. Хочу поблагодарить всех военных за мужество и храбрость, за то, что они дорожат честью России».
2016-12-01 13:11:00
«Мы готовы к сотрудничеству с новой американской администрацией на взаимовыгодной основе. У нас общая ответственность за мировую безопасность».
2016-12-01 13:11:00
«Российско-китайское партнерство служит образцом миропорядка, построенного на гармоничном учете интересов всех государств. Каждый год у нас появляются новые совместные проекты. Также приоритетом нашей внешней политики является развитие отношений с Индией и Японией».
2016-12-01 13:08:00
«Россия продвигает позитивную повестку в работе международных организаций. Приоритетом внешней политики было и остается укрепление сотрудничества в рамках ЕАЭС. Мы уже начали обсуждение Большого евразийского партнерства. Уверен, что об этом можно говорить и со странами Европейского союза. У нас есть огромный потенциал сотрудничества с азиатскими странами».
2016-12-01 13:06:00
«Миф об агрессии России затронул и наших спортсменов. В следующем году у нас будет готова новая антидопинговая программа. Мы готовы принять участие в решении региональных и международных проблем. Однако десятилетия, прошедшие после холодной войны, не пропали даром. Мы не ищем врагов, нам нужны только друзья. Но мы не допустим ущемления наших интересов».
2016-12-01 13:04:00
«Мы продолжим формирование исследовательской инфраструктуры. Не так давно я встречался с группой исследователей, они работают и в российских лабораториях. Они видят, что в России создается база, появилась хорошая зарплата. Надо обеспечить финансирование долгосрочных проектов, поддержать талантливых ученых — их много, — чтобы они трудились в нашей стране. На развитие науки в 2017 году будет выделено дополнительно 3,5 млрд рублей».
2016-12-01 13:00:00
«Предлагаю запустить программу развития цифровой экономики. В ее реализации будем опираться на свои компании. Необходимо снимать барьеры, которые мешают российскому бизнесу выходить на мировые рынки. Для этого нам понадобятся кадры. Вместе с бизнесом надо развивать образование. Нужно увеличивать количество бюджетных мест по IT-специальностям».
2016-12-01 12:57:00
«Необходимо развитие небанковского финансового сектора, с помощью которого можно привлечь средства простых граждан и инвесторов в облигации, акции и иные финансовые инструменты. При этом небольшие региональные банки могли бы работать по значительно упрощенной схеме».
2016-12-01 12:56:00
«Банковская система очищается от контор. Проведено оздоровление банковской сферы. Это является хорошим условием для роста экономики. Всё это дает шанс для развития кредитования. Не всё, что делается за рубежом, надо копировать, не все зарубежные практики применимы в России».
2016-12-01 12:55:00
«Кредитование экономики демонстрирует неустойчивую динамику. Капитал банков удалось пополнить».
2016-12-01 12:53:00
«Коррупция. В последние годы было немало громких дел. При этом большинство госслужащих — порядочные люди, работающие на благо страны. Должность не прикрывает человека от ответственности за преступления. Хочу обратить внимание — борьба с коррупцией — не шоу. Не нужно поднимать шум вокруг этого».
2016-12-01 12:51:00
«Мы серьезно обновили правовую базу в сфере предпринимательства. Важно обеспечить эффективное правоприменение на местах. Условия для бизнеса в регионах должны соответствовать требованиям закона и лучшим региональным практикам. Число проверок бизнеса должно сократиться. Каждый должен чувствовать, что государство на его стороне. Необходимо дать гражданам спокойно работать».
2016-12-01 12:48:00
«Поручаю правительству не позднее мая разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года. В 2014 году мы приняли решение зафиксировать налоговые условия для бизнеса на четыре года. Но необходимо ориентировать налоговую систему так, чтобы они стимулировала рост деловой активности».
2016-12-01 12:45:00
«Мы целенаправленно меняем структуру экономики. Нужно продолжить идти по этому пути. Надо четко определить, какой вклад внесут те или иные меры, какова будет роль регионов в процессе».
2016-12-01 12:44:00
«Быстро развивается IT-индустрия. Объем экспорта отечественных компаний вырос до 7 млрд рублей, хотя раньше эта цифра стремилась к нулю. Компании эффективно реализовали свой потенциал. Надо продлить льготы для IT-индустрии. У нас хороший потенциал для увеличения несырьевого экспорта».
2016-12-01 12:43:00
«Теперь нужно нацелить отрасль на создание конкурентоспособной гражданской продукции. К 2030 году ОПК будет выпускать не менее 50% гражданской продукции».
Фото: ИЗЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
2016-12-01 12:41:00
«Мы провели глубокую модернизацию оборонных предприятий. Результат — существенный рост производительности труда: 9,8%».
2016-12-01 12:40:00
«Мы нашли решения, создали гибкую систему поддержки производителей в сельском хозяйстве. Сегодня АПК — успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает мировой рынок. Санкции не будут длиться вечно, да и потребители нуждаются в конкурентной обстановке на рынке, поэтому надо пользоваться этой ситуацией».
2016-12-01 12:38:00
«В легкой промышленности положительная динамика. Мы обеспечили макроэкономическую устойчивость и сохранили резервы. Подросли золотовалютные резервы ЦБ. Ожидаем, что по итогам текущего года значительно снизится инфляция — она будет менее 6%».
2016-12-01 12:35:00
«Нужно поднимать покупательные возможности людей. Мы должны оказывать поддержку тем отраслям экономики, которые сейчас сталкиваются с негативной конъектурой. В автопроме сейчас небольшое снижение. Но по грузовым автомобилям наблюдается рост — 14,7%, легкий коммерческий транспорт — 2,9%. Неплохую динамику демонстрирует производство сельхозтранспорта — 26,8%».
2016-12-01 12:33:00
«В 2015 году ввели в строй более 85 млн кв. м жилья — это рекордный показатель за всю историю страны».
2016-12-01 12:32:00
«Два года назад мы столкнулись к санкциями. Но главная причина замедления экономики кроется в наших внутренних проблемах».
2016-12-01 12:31:00
«Следующий 2017 год объявлен Годом экологии. По всей стране надо заняться уборкой территорий, ликвидировать свалки. Эта проблема не только крупных городов, но и деревень и поселков».
2016-12-01 12:29:00
«Благоустройство городов и поселков. К сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно. Хочется спросить: не лучше ли посоветоваться с людьми? В будущем году мы направим в регионы 20 млрд рублей на программы благоустройства, в том числе в моногородах. Участвовать в распределении средств должны сами жители. Прошу ОНФ подключиться к этой работе».
2016-12-01 12:27:00
«Особая примета нашего времени — благотворительность. Люди делают это бескорыстно. Я прошу Общественную палату и АСИ заняться поддержкой волонтерских и общественных движений, благотворительных организаций. Они формируют в РФ необходимую нам атмосферу общих дел».
2016-12-01 12:25:00
«В основе системы образования должен лежать принцип — каждый одарен, способен преуспеть во многих областях. Раскрыть его таланты — наша с вами задача. В этом успех России».
2016-12-01 12:22:00
«С 2016 по 2019 год планируется открыть 187 тыс. новых мест в школе. Родителей волнует содержание образовательных процессов. Часов в школьной программе недостаточно, нужны проекты в театре, на ТВ и так далее, которые повысят интерес школьников к учебе. Школьники должны нестандартно мыслить, уметь ставить задачи и решать их».
2016-12-01 12:22:00
«Нужна хорошо оснащенная санитарная авиация. 34 региона страны получат на это средства — Сибирь, Север, Дальний Восток. На эти цели выделят в 2017 году 3,3 млрд рублей».
2016-12-01 12:21:00
«За последние 10 лет в 15 раз увеличился объем высокотехнологичной медицинской помощи. Когда мы начинали программу, всего 60 тыс. человек получали такую помощь, сейчас — 900 тыс. человек. Нужно внедрить механизм устойчивого финансирования высокотехнологичной помощи».
2016-12-01 12:20:00
«Мы продолжим изменения в социальной сфере. Конкурс в медицинские вузы составил почти 28 человек на место. Дай им Бог здоровья и успехов в будущем».
Фото: ИЗЕСТИЯ/Александр Казаков
2016-12-01 12:18:00
«Смысл всей политики — единение людей. Все наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей. Естественный прирост населения продолжается. Коэффициент рождаемости выше, чем у других стран».
2016-12-01 12:16:00
«Давайте будем помнить, что мы единый народ, мы один народ и Россия у нас одна».
2016-12-01 12:15:00
«Если кто-то считает себя более продвинутым, более интеллигентным — с уважением относитесь к другим людям. Считаю неприемлемой встречную агрессивную реакцию. Завтра на заседании Совета по культуре обсудим вопросы, вызвавшие дискуссии в обществе».
2016-12-01 12:11:00
«Курс на развитие институтов демократии, политической системы, повышение конкурентности на выборах оправдан и будет продолжен».
2016-12-01 12:08:00
«Принципы справедливости, уважения, доверия — универсальны. Мы эти принципы отстаиваем на международной арене».
2016-12-01 12:06:00
«Россияне объединились вокруг патриотических ценностей. Не всё всех устраивает, проблем хватает. Но есть уверенность, что мы их преодолеем. Люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие и равные возможности», — заявил президент.
2016-12-01 12:03:00
Оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию началось.
2016-12-01 12:01:00
Диктор попросил присутствующих занять свои места.
Фото: Виталий Безруких
2016-12-01 11:59:00
Церемонию освещают 616 журналистов.
2016-12-01 11:56:00
Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, послание будет «особенным» по содержанию. Представитель Кремля отмечал, что основной темой послания станут внутренние вопросы страны, однако внимание будет уделено и международной повестке дня.
2016-12-01 11:53:00
Мероприятие проходит в Большом Кремлевском дворце. Выступление транслируется в прямом эфире нескольких телеканалов и радиостанций.
Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков
2016-12-01 11:50:00
На церемонии оглашения послания Федеральному собранию присутствуют депутаты Государственной думы и сенаторы, а также члены кабмина, руководитель Счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий и представители Общественной палаты РФ, председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, Генпрокурор, глава ЦИК и многие другие государственные и общественные деятели.