Послание Путина парламенту. Онлайн-трансляция

«Миф об агрессии России затронул и наших спортсменов. В следующем году у нас будет готова новая антидопинговая программа. Мы готовы принять участие в решении региональных и международных проблем. Однако десятилетия, прошедшие после холодной войны, не пропали даром. Мы не ищем врагов, нам нужны только друзья. Но мы не допустим ущемления наших интересов».