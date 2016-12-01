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Путин: «Никто не может запретить кому-то открыто мыслить»

Президент РФ отметил важность консолидации граждан РФ ради успешного развития страны

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не может запретить кому-то открыто мыслить и высказывать свою позицию в вопросах политики и экономики.

«Никто не может запретить кому-то открыто мыслить и высказывать свою позицию в вопросах политики и экономики», — сказал глава государства в послании к Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что на заседании совета по культуре, которое состоится 2 декабря, планируется обсудить вопросы взаимной ответственности гражданского общества и деятелей искусств, которые взывают большую дискуссию в обществе.

Президент также посоветовал не оскорблять других людей. 

«Если кто-то считает себя интеллигентнее, более воспитанным, даже поумнее других в чем-то, так и ведите себя соответствующе», — призвал Путин.

Он отметил, что, необходима естественная консолидация граждан ради успешного развития страны.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин: «Никто не может запретить кому-то открыто мыслить»

Президент РФ отметил важность консолидации граждан РФ ради успешного развития страны

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