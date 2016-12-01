Путин: «Никто не может запретить кому-то открыто мыслить»

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не может запретить кому-то открыто мыслить и высказывать свою позицию в вопросах политики и экономики.



«Никто не может запретить кому-то открыто мыслить и высказывать свою позицию в вопросах политики и экономики», — сказал глава государства в послании к Федеральному собранию.



Глава государства отметил, что на заседании совета по культуре, которое состоится 2 декабря, планируется обсудить вопросы взаимной ответственности гражданского общества и деятелей искусств, которые взывают большую дискуссию в обществе.



Президент также посоветовал не оскорблять других людей.

«Если кто-то считает себя интеллигентнее, более воспитанным, даже поумнее других в чем-то, так и ведите себя соответствующе», — призвал Путин.

Он отметил, что, необходима естественная консолидация граждан ради успешного развития страны.



Читайте также:

Послание Путина парламенту. Онлайн-трансляция