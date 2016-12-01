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Четверг,
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Путин: России нужен рост экономики выше мирового

Страна должна достичь этого уровня к 2019–2020 годам

Россия на рубеже 2019–2020 годов должна выйти на темп роста экономики выше среднемирового, заявил президент Владимир Путин.

«Поручаю правительству <…> не позднее мая будущего года разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых», — сказал Путин, выступая в четверг с посланием к парламенту.

По его словам, для развития стране нужны «не абстрактные сценарии, в которых от нас мало что зависит, а профессиональный, выверенный прогноз».

«Надо четко определить, какой вклад в экономический рост внесут улучшение делового климата, запуск крупных инвестиционных проектов, наращивание несырьевого экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса, другие меры, какова будет роль регионов и отдельных отраслей производства», - продолжил президент.

Путин также отметил растущий запрос на расширение экономических свобод, стабильные и предсказуемые правила ведения бизнеса, включая налоговую систему.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин: России нужен рост экономики выше мирового

Страна должна достичь этого уровня к 2019–2020 годам

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