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Эрдоган объяснил Путину свое заявление о свержении Асада

Телефонный разговор президентов России и Турции состоялся в среду, 30 ноября

Президент Турции в ходе телефонного разговора с российским лидером объяснил своё заявление о целях вторжения турецкий армии в Сирию. Об этом рассказал журналистам помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, эта тема затрагивалась в ходе беседы политиков. «Вчера состоялся телефонный разговор нашего президента с Эрдоганом, и эта тема затрагивалась», — сказал он.

 «Он (Эрдоган. — Ред.) дал соответствующие объяснения», — приводит слова Ушакова «РИА Новости».

В начале недели СМИ растиражировали заявление президента Турции Эрдогана, сделанное им во время выступления в Стамбуле. Политик заявил, что военная операция на севере Сирии, проводимая турецкой армией, начата с целью свержения президента Башара Асада. 30 ноября пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль ожидает разъяснений от турецкой стороны по этому заявлению.

Военная операция «Щит Евфрата» турецкая армия проводит на сирийской территории уже несколько месяцев.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Эрдоган объяснил Путину свое заявление о свержении Асада

Телефонный разговор президентов России и Турции состоялся в среду, 30 ноября

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