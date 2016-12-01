Корабли ВМФ России вышли в море из-за учебных стрельб Киева

Российские военные корабли вышли в море и заняли позиции к западу от полуострова Крым. Боевые корабли Черноморского флота России обеспечивают безопасность противовоздушной обороны (ПВО).

Корабли вышли в Черное море на время проведения Украиной ракетных стрельб. Группировка боевых кораблей должна обеспечить ближнюю линию ПВО, рассказал источник «РИА Новости».

«Корабельные зенитные огневые средства предназначены для поражения, в первую очередь, тяжелых противокорабельных и крылатых ракет», – говорится в сообщении. Приказ о переходе на повышенный уровень боеготовности корабли могут получить в ближайшее время.