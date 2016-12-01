Порошенко объявил успешными стрельбы, прошедшие на юге Украины

Президент Украины объявил успешными ракетные стрельбы, проведенные в рамках учений на юге страны. Порошенко уточнил, что пуски зенитных ракет средней дальности проводятся для безопасности украинского народа.

«Никто нас не остановит, и мы будем делать все для безопасности украинского народа и государства», — сказал Порошенко. «Воздушные стрельбы происходят независимо от каких-либо заявлений, которые делает Москва», — добавил он.

«Только что мне доложили об успешных испытаниях сегодняшним утром»,— объявил президент Украины, передает «Федеральное агентство новостей».

«Известия» ранее сообщили, что боевые корабли российского флота из-за украинских учений вышли в Черное море для обеспечения безопасности Крыма.