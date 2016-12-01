Интересы Мары Багдасарян, не явившейся в суд, представлял ее отец

Мара Багдасарян не явилась в четверг в Мировой суд Москвы, где были рассмотрены два административных материала в отношении участницы гонок на Gelandewagen за совершение административных правонарушений. Интересы девушки по доверенности представлял ее отец Эльмар Багдасарян.



Суд оштрафовал уличную гонщицу еще на 5 тыс. рублей, сообщил представитель пресс-службы Савеловского суда Москвы.

«Судья по результатам рассмотрения административных дел с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил по делам наказания в виде административных штрафов в размере 4 тыс. и 1 тыс. рублей», — цитирует РИАМО представителя пресс-службы.

Таким образом, за девять дней судебных заседаний суд назначил Маре Багдасарян 24 дня административного ареста, 595 часов обязательных работ и административные штрафы на общую сумму 144 тыс. рублей.

Напомним, накануне Багдасарян вышла из СИЗО, где отбывала наказание.

Адвокат гонщицы Алена Горнак сообщила, что у ее подзащитной есть проблемы со здоровьем. «Сейчас ей необходимо обследование, надо посещать больницу. Поэтому снова проводить время в судах — сложное испытание для ее здоровья», — сообщила Горнак.



Багдасapян была задержана 6 ноября на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудники ДПС, выписавшие ей административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль, обнаружили, что за девушкой числится около 16 нeоплaченных штрафов за нарушение ПДД.

В общей сложности в отношении девушки в суд поступил 51 материал, касающийся нарушений правил дорожного движения.

