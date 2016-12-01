Парковку сделают платной еще на 206 улицах Москвы

Платные парковки появятся на 206 улицах в 47 районах Москвы с 26 декабря.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, «список улиц был определен совместно с муниципальными депутатами, транспортными экспертами и жителями города».

Столичные власти начнут взимать плату за стоянку в местах наибольшего притяжения автомобилей: у торговых центров, станций метрополитена, остановок наземного транспорта.

Так, новые места платной парковки появятся у некоторых торговых и бизнес-центров, станций метро и станций Московского центрального кольца.

Напомним, с 2 декабря стоимость парковки на 133 улицах в центре Москвы вырастет до 200 рублей за час.

Сейчас час стоянки впределах Бульварного кольца стоит 80 рублей, в пределах Садового кольца — 60 рублей, в остальных частях города — 40 рублей. На нескольких десятках улиц в пределах Бульварного кольца с августа 2015 года действует дифференцированный тариф на парковку: 80 рублей за первый час и 150 рублей за каждый следующий час стоянки.

Платную парковку в Москве ввели в ноябре 2013 года. Столичные власти постоянно расширяют ее территорию и повышают цены за стоянку автомобилей.