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Сирийская оппозиция подтвердила факт переговоров с РФ в Анкаре

На встречах обсуждался план спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры по урегулированию ситуации в Алеппо

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) подтвердила информацию западных СМИ о том, что в Анкаре проходили закрытые встречи представителей РФ и сирийских оппозиционных группировок.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на члена НКОРС Самира Нашара.

По его словам, встречи проходили в течение трех дней и «с большой осторожностью». При  этом он отметил, что не знает, кто именно представлял стороны.

Он добавил, что участники встреч пытались найти план по решению ситуации в сирийском Алеппо на основе предложений спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры о безопасных коридорах для выхода жителей в обмен на прекращение огня.

«Однако похоже, что не было достигнуто соглашение, так как осажденные в Алеппо отряды приняли твердое решение воевать до конца и не уходить», — подчеркнул представитель НКОРС.

Ранее газета Financial Times писала, что лидеры сирийских повстанцев ведут «секретные переговоры» с Москвой о прекращении боевых действий в Алеппо без участия США.

Издание отмечало, что, по-видимому, прогресса в переговорах нет, но то, что они проводятся без участия американской стороны, свидетельствует об изменении политической динамики на Ближнем Востоке. 

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Сирийская оппозиция подтвердила факт переговоров с РФ в Анкаре

На встречах обсуждался план спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры по урегулированию ситуации в Алеппо

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