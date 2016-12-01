Сирийская оппозиция подтвердила факт переговоров с РФ в Анкаре

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) подтвердила информацию западных СМИ о том, что в Анкаре проходили закрытые встречи представителей РФ и сирийских оппозиционных группировок.



Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на члена НКОРС Самира Нашара.



По его словам, встречи проходили в течение трех дней и «с большой осторожностью». При этом он отметил, что не знает, кто именно представлял стороны.



Он добавил, что участники встреч пытались найти план по решению ситуации в сирийском Алеппо на основе предложений спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры о безопасных коридорах для выхода жителей в обмен на прекращение огня.

«Однако похоже, что не было достигнуто соглашение, так как осажденные в Алеппо отряды приняли твердое решение воевать до конца и не уходить», — подчеркнул представитель НКОРС.



Ранее газета Financial Times писала, что лидеры сирийских повстанцев ведут «секретные переговоры» с Москвой о прекращении боевых действий в Алеппо без участия США.



Издание отмечало, что, по-видимому, прогресса в переговорах нет, но то, что они проводятся без участия американской стороны, свидетельствует об изменении политической динамики на Ближнем Востоке.

